هيئة الإعلام والاتصالات تعلن مخالفات القنوات الفضائية العراقية خلال رمضان

2023/05/09 | 12:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، بالأرقام مخالفات القنوات الفضائية العراقية خلال شهر رمضان.

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