2023/05/09 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بأربعة تجار للمخدرات وضبط نحو ٢٠٠ ألف حبة في محافظة البصرة.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بكمين محكم تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بإثنين من تجار المخدرات في مركز المحافظة، وبدلالتهما تم الايقاع بإثنين آخرين كان أحدهما يعمل بتجارة وتهريب مادة الحشيشة".

وأضاف، "جرى ذلك بعد توافر معلومات استخبارية مؤكدة عن تحركات المتهمين بين المحافظات بعد استخدامهم هويات تعريفية مزورة، وقد ضُبط بحوزتهم نحو (٢٠٠) ألف حبة مخدرة نوع (كبتاكون)".وفي السياق ذاته، "تمكنت مفارزنا في محافظة ذي قار من إلقاء القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كميات من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة والأعتدة بعد نصب كمين محكم أسفر عن القبض عليه بالجرم المشهود".وأشار البيان الى، أن "المواد المضبوطة تمت مصادرتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم المتهمين إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنقلوا بهويات مزورة.. الإطاحة بأربعة تجار مخدرات وضبط مئتي ألف حبة بالبصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنقلوا بهويات مزورة.. الإطاحة بأربعة تجار مخدرات وضبط مئتي ألف حبة بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).