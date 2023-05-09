نائب: عقد توتال لاستثمار الغاز المصاحب سيوَقَع بعد اسبوعين من الآن

2023/05/09 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حدد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية علي شداد، موعد توقيع وزارة النفط عقداً مع شركة "توتال" لاستثمار الغاز في خمسة حقول نفطية بالبصرة.

وقال شداد في بيان، إن الوزارة تتوجه "لتوقيع عقد مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز في مجموعة من الحقول النفطية في محافظة البصرة".

وأوضح، أن "وزارة النفط ستوقع بعد أسبوعين من الآن، عقداً مع توتال لاستثمار (600) مقمق من الغاز المصاحب في خمسة حقول نفطية في البصرة".

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