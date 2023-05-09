تربية الديوانية تنتزع تعهداً من ملاكاتها لمنع التدريس الخصوصي (وثيقة)

2023/05/09 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المديرية العامة لتربية محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، امراً أدارياً بأخذ تعهد خطي من جميع الملاكات التدريسية والتعليمية بعدم اخذ الدروس الخصوصية للطلبة والتلاميذ.

وبحسب وثيقة صادرة من تربية القادسية وحصلت عليها (بغداد اليوم)، فأنه "سيكون تسلم التعهدات إلى الشعبة القانونية في ديوان التربية ويتم ارسال التعهدات الرسمية من قبل ادارة المدرسة ومعها القوائم المدرجة فيها اسماء جميع الملاكات التربوية".

واشارت الوثيقة الى أنه "تتحمل ادارات المدارس جميع التبعات القانونية في حال التأخير بعدم ارسال تلك التعهدات".

وتأتي هذه الاجراءات من قبل تربية الديوانية، بالتزامن مع حملة وزارة التربية للحد من انتشار ظاهرة التدريس الخصوصي واستغلال الطلبة والتلاميذ.

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