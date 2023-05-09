ترشيح 3 أعضاء باللجنة المالية لاعداد استراتيجية لموازنة عامي 2024-2026

2023/05/09 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تواصل اللجنة المالية النيابية عقد اجتماعاتها برئاسة النائب عطوان العطواني ، اليوم الثلاثاء ، لمراجعة ومناقشة بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية.

المكتب الإعلامي للجنة وفي بيان تلقته ( بغداد اليوم ) أوضح أن "اللجنة قررت ترشيح ثلاثة اعضاء منها للاشتراك في لجنة وزارة المالية لاعداد ستراتيجية الموازنة للاعوام (2024-2026) بناء على طلب وزارة المالية.



وأستضافت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة مشروع قانون الموازنة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية بالمجلس، أن "اللجنة المالية النيابية أستضافت وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة مشروع قانون الموازنة.

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