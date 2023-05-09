2023/05/09 | 13:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن حربًا حقيقية تشن ضد ما وصفه بـ"وطننا الأم"، وأضاف في خطاب "يوم النصر " الروسي في موسكو على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، أنه يريد مستقبلا يسوده السلام.

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