الهيئة الوطنية للإستثمار تنفذ حملة لرفع التجاوزات في مجمع بسماية السكني

2023/05/09 | 13:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الثلاثاء،عن تنفيذ حملة لرفع التجاوزات في مجمع بسماية السكني.وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “قسم متابعة شؤون مدينة بسماية نفذ حملة رفع التجاوزات على شوارع وحدائق وأبنية مجمع بسماية السكني”.واضاف البيان ان “الهيئة الوطنية تهيب بالشعور المسؤول لدى المواطنين في المجمع للمساهمة في […]

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