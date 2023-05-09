هيومن رايتس ووتش: السلطات العراقية تقاعست عن تعويض آلاف الإيزيديين بسنجار

2023/05/09 | 13:43 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات العراقية بـ”التقاعس” في تعويض آلاف الإزيديين من ضحايا تنظيم داعش مادياً، مطالبة الحكومة العراقيّة بـ”معالجة التعطيلات الحاصلة في عمليّة التعويض والتي تعيق دفع الأموال في الوقت المناسب”.وذكرت المنظمة في تقرير، الثلاثاء (9 أيار 2023)، “دون تعويضات، يفتقر الكثير من السنجاريين إلى الموارد المالية لإعادة بناء …

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