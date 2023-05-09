2023/05/09 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت محطة جيو التلفزيونية المحلية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن قوة شبه عسكرية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان المركز الخبري الوطني.

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