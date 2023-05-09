"الاتفاق بشأن رفع سقف الدين يبدو بعيدا".. وبايدن يلتقي المعارضة

2023/05/09 | 13:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، المعارضة الجمهورية، من دون أن يحمل ذلك أملا كبيرا في حل الخلاف بشأن الدين العام، الأمر الذي ربما يؤدي في أسوأ الأحوال إلى إفلاس الولايات المتحدة.

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