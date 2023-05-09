2023/05/09 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق السرية ..واشنطن تفضح اذرع ايران في العراق | رأس السطر

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واشنطن تفضح اذرع ايران في العراق | رأس السطر قناة التغيير الفضائية.

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