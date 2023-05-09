2023/05/09 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتخابات العراق تفتح أبوابها ..
و البصرة تخسر ملايين الدولارات | الحصاد الإخباري
هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخابات العراق تفتح أبوابها ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخابات العراق تفتح أبوابها .. و البصرة تخسر ملايين الدولارات | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و البصرة تخسر ملايين الدولارات | الحصاد الإخباري
هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخابات العراق تفتح أبوابها ..
و البصرة تخسر ملايين الدولارات | الحصاد الإخباري قناة التغيير الفضائية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخابات العراق تفتح أبوابها .. و البصرة تخسر ملايين الدولارات | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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