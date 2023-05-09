ملابس وعظام بشرية.. العثور على مقبرة جماعية في الحويجة (صور)

2023/05/09 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

عثرت القوات الأمنية ، اليوم الثلاثاء، على مقبرة جماعية داخل قاعدة البگارة في الحويجة بمحافظة كركوك.

وأبلغ مصدر امني وكالة (بغداد اليوم ) ان القوات الأمنية عثرت على مقبرة جماعية تضم ما يقارب 5 جثث مجهولي الهوية داخل قاعدة البگارة في كركوك.

وأشار المصدر الى ان العمل مستمر للبحث على ما اذا كانت هناك جثث أخرى.

ولا تزال القوات الأمنية تعثر بين فينة وأخرى على مقابر جماعية في محافظات عراقية مختلفة كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطرة عام 2014 ما يقارب ثلث مساحة العراق.

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