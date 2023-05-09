2023/05/09 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

قررت القيادة العامة لسرايا السلام التابعة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، اليوم الثلاثاء ، غلق جميع المقرات في عموم محافظة ذي قار "المركز والاقضية والنواحي" وكذلك ايقاف العمل بمشروع عرين الاكرمين الى اشعار اخر.

نص الوثيقة ادناه:

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