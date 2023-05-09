2023/05/09 | 14:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت وسائل إعلام إماراتية، الثلاثاء، أن “مصر وإيران تجريان محادثات...

ظهرت المقالة مصر وإيران تجريان محادثات في بغداد لتطبيع العلاقات أولاً على المسلة.

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