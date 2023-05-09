المشروع الأميركي الجديد في العراق

2023/05/09 | 14:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.ماجد السامرائي تواصل الحديث هذه الأيام حول وجود مشروع أميركي جديد في العراق يؤدي إلى تغيير شامل على الطريقة الأميركية يتم تنفيذه بوسائل استخبارية بريطانية.مصادر هذا الحديث...أكمل القراءة ←

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