الحاكم بأمر رومانوسكي

2023/05/09 | 14:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش لو كانت الأعراف الدبلوماسية نافذة في بلد طبيعي تتحكم به سيادة ونظام سياسي يحترم قوانينه، لتم فوراً طرد السفيرة الأميركية من العراق بتهمة التدخل في شؤونه الداخلية.إلينا...أكمل القراءة ←

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