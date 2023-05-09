2023/05/09 | 14:23 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كانوا يتنقلون بهويات مزورة".. الأمن العراقي يقبض على 4 تجار للمخدرات (صورة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/09 | 14:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كانوا يتنقلون بهويات مزورة".. الأمن العراقي يقبض على 4 تجار للمخدرات (صورة)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كانوا يتنقلون بهويات مزورة".. الأمن العراقي يقبض على 4 تجار للمخدرات (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).