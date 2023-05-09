2023/05/09 | 14:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lBDMf5L-86k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء: الحرب على المخدرات لا تقل ضراوة عن مواجهة الإرهاب في نشرة اخبار الساعة الـ2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء: الحرب على المخدرات لا تقل ضراوة عن مواجهة الإرهاب في نشرة اخبار الساعة الـ2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).