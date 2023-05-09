اخترق السقف واستقر في غرفة النوم.. سقوط نادر لما يبدو أنه نيزك على منزل بأمريكا

2023/05/09 | 14:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت سوزي كوب إنها وجدت ثقبًا في سقف منزل والدها على طريق أولد واشنطن كروسينغ بنينغتون في بلدة هوبويل بولاية نيو جيرسي الأمريكية، وتبين لاحقًا أنه بسبب سقوط ما يبدو أنه نيزك على المنزل.

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