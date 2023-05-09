طقس البلاد لــــ نهاية الاسبوع الحالي

2023/05/09 | 14:31 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تصاعدا للغبار نهاية الأسبوع الحالي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الشرقية للبلاد.

وذكر بيان للهيئة ، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائما جزئيا يتحول تدريجيا الى صحو ، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئي...

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