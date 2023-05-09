توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

2023/05/09 | 14:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسلام اباد (أ ف ب) – أوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الثلاثاء اثناء مثوله أمام محكمة في اسلام اباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية.وحض مسؤولون من حزب خان “حركة إنصاف” المؤيدين على النزول الى الشوارع بعد توقيفه لكن الشرطة حذرت من انه سيتم تطبيق أمر […]

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