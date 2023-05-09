2023/05/09 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة الحلبوسي.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم 25، بحضور 178 نائباً.

وقرر مجلس النواب خلال الجلسة، "تمديد فصله التشريعي لحين اقرار قانون الموازنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يقرر تمديد فصله التشريعي لحين إقرار الموازنة ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يقرر تمديد فصله التشريعي لحين إقرار الموازنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).