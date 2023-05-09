البصرة.. الأمن الوطني يقبض على أربعة تجار للمخدرات

2023/05/09 | 14:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط نحو (٢٠٠) ألف حبة.

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