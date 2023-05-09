2023/05/09 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ie3OkGk_mdE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير عراقي سابق يدلي باعترافات خطيرة خلال لقائه نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير عراقي سابق يدلي باعترافات خطيرة خلال لقائه نجم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).