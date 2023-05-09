2023/05/09 | 15:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z1ZrP5iQbaM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عن اشراقة كانون باسم الغرابي : الموازنة لم تقر لهذه الاسباب؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب عن اشراقة كانون باسم الغرابي : الموازنة لم تقر لهذه الاسباب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).