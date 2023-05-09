ميسي إلى الهلال السعودي؟ متحدث باسمه يكشف الحقيقة لـCNN

2023/05/09 | 15:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مطلع على المفاوضات بأن اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وافق على الانتقال إلى نادي الهلال السعودي.تواصلت CNN بدورها مع ممثلي اللاعب الأرجنتيني، الذين نفوا هذه الأنباء بشكل تام، مؤكدين بأن ميسي سيقرر مستقبله مع نهاية هذا الموسم.

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