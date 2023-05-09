النزاهة: صدور (٣٧) أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين خلال نيسان الماضي

2023/05/09 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور 37 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين خلال نيسان الماضي.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان تلقته (بغداد اليوم) الى أنَّ "الجهات القضائيَّة المختصة أصدرت (37) أمر قبضٍ واستقداٍم؛ على خليفَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وأحالتها إلى القضاء".

واوضحت أنَّ "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق (34) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من الأول من نيسان ولغاية الثلاثين منه، (4) أوامر قبضٍ، و(33) أمر استقدامٍ".

وأضافت الدائرة أنَّ "الأوامر شملت عضوين في مجلس النواب (حالياً وأسبق)، ووزيراً سابقاً، و(3) أسبقين، فضلا عن وكيلي وزيرٍ سابق وأسبق، ومحافظٍ حاليٍّ وسابقٍ، و(2) أسبقين، كما شملت الاوامر(11) مديرعام حالي، و(8) سابقين ومديرعام اسبق فضلا عن عضو مجلس محافظة سابق".

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