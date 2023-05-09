صور.. إضراب موظفي ذي قار للمطالبة بتعديل سلم الرواتب

2023/05/09 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أضرب موظفو مديرتي ماء ومجاري محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن الدوام الرسمي لحين التصويت على تعديل سلم الرواتب.

وتظهر صور حصلت عليها ( بغداد اليوم ) عملية اضراب الموظفين عن الدوام في دائرتي ماء ومجاري ذي قار بعد مطالبتهم بتعديل سلم الرواتب ، مطالبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة التصويت على سلم الرواتب الموحد.

كما شارك الملاكات الصحية في محافظة ديالى ، اليوم الثلاثاء ، في التظاهرات المطالبة بتعديل سلم الرواتب.



وقال مراسل ( بغداد اليوم ) ان الملاكات الصحية خرجوا في تظاهرة امام قطاع الرعاية الأولية في قضاء الخالص بديالى ، مطالبين بتعديل سلم الرواتب.

وفي وقت سابق من اليوم ، اعلنت اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق تأجيل تظاهرات (سلم الرواتب)، المقررة اليوم الى اشعار آخر.

كما شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد انتشار مكثف للقوات الأمنية تحسبا من حدوث اي تظاهرة ، كما وجهت استخبارات امن الكرخ والرصافة بان يكون الدوام 100%؜ ليومي الثلاثاء والاربعاء مع منع اعطاء الاجازات خلالهما.

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