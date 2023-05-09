2023/05/09 | 15:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرواتب والموازنة التشغيلية البالغة 133 تريليون دينار.. اللجنة المالية تكشف ما بحثته مع طيف سامي بشأن الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/09 | 15:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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