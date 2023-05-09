مقتل قادة في

2023/05/09 | 15:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت إسرائيل الطرق في البلدات الإسرائيلية القريبة من غزة، مصدرة توجيهات للسكان هنا بالبقاء بالقرب من الملاجئ، وذلك بعد الضربات الجوية التي أسفرت، فجر الثلاثاء، عن مقتل قادة من الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى نساء وأطفال ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى الإعلان أنه يتابع في هذه المعلومات.

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