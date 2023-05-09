2023/05/09 | 15:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيلعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية، بموجب صفقة “استثنائية وضخمة”، طبقاً لما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة “فرانس برس” الثلاثاء.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لأنه غير مخول الحديث للإعلام: “صفقة ميسي تمت، سيلعب في السعودية الموسم المقبل”، دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.وتابع: “العقد استثنائي، […]

ظهرت المقالة بوصلة ميسي تتجه صوب السعودية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوصلة ميسي تتجه صوب السعودية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوصلة ميسي تتجه صوب السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).