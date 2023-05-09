2023/05/09 | 15:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصطفى سند يتحدث لـ”المركز الخبري” بالتفاصيل عن العجز في الموازنة وإقالة المدراء العامين المركز الخبري الوطني.

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