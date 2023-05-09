2023/05/09 | 15:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية اودعت مبلغاً مالياً مقداره 200 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وقالت الوزارة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد ترسل 200 مليار دينار الى الاقليم لتمويل رواتب الموظفين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد ترسل 200 مليار دينار الى الاقليم لتمويل رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد ترسل 200 مليار دينار الى الاقليم لتمويل رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).