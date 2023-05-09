للمرة الثانية.. الموظفون يحتشدون في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب

2023/05/09 | 15:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشد الموظفين للمرة الثانية في اقل من

شهر، اليوم الثلاثاء، في ساحة التحرير

وسط بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب

التي تعتبر ابسط حقوقهم.





وقال احد المتظاهرين ياسر الصفار:

"راتبي 170 الف دينار وعند

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