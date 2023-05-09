السفيرة الأميركية تبحث مع مسؤول امني في بغداد التعاون في مكافحة المخدرات

2023/05/09 | 15:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،

الثلاثاء، مع السفيرة الأميركية ألينا

رومانوسكي، لدى بغداد، التعاون في

مجالي مكافحة المخدرات والإرهاب،

وتقديم الدعم لإنهاء ملف مخيم الهول.

ونقل بيان للمكتب الأعرج

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