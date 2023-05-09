بغداد تبعث 200 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في كردستان

2023/05/09 | 15:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم

كردستان، يوم الثلاثاء، أن الحكومة

الاتحادية اودعت مبلغاً مالياً مقداره

200 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين

والعاملين في القطاع العام في الإقليم

وقالت الوزارة في ب

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