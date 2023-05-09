حفر بئر نفطية جديدة في حقل الغرّاف بذي قار

2023/05/09 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

علنت شركة الحفر العراقية، الثلاثاء، إنجاز حفر بئر نفطية جديدة في حقل الغرّاف النفطي.

وذكر بيان للشركة أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية أنجزت حفر البئر النفطية الاتجاهي C -153 P بزاوية انحراف 34 درجة بعمق 2790 متراً ضمن العقد المبرم مع شركة بتروناس الماليزية لحفر 28 بئراً نفطية في حقل الغرّاف النفطي".

وأوضحت أن هذه "البئر هي السادسة عشرة التي تنجزها الشركة ضمن هذا المشروع"، مشيراً الى أنه "تمت عمليات الحفر باستخدام جهاز الحفر IDC 58 ذي القدرة الحصانية 2000 حصان وهو من الاجهزة الحديثة التي تمتلكها الشركة".

وأضاف أنه "سيتم نقل الجهاز بتقنية التزحيف الى موقع آخر في نفس الحقل للمباشرة في حفر البئر النفطية C - 179P ".

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