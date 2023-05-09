2023/05/09 | 16:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3qLKfJk_viQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متداول | أب يضرب عريس ابنته بـ "نعله" بعد أن رفض إتمام الزفاف إلا بعد شراء دراجة نارية له) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متداول | أب يضرب عريس ابنته بـ "نعله" بعد أن رفض إتمام الزفاف إلا بعد شراء دراجة نارية له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).