2023/05/09 | 16:05 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متداول | أب يضرب عريس ابنته بـ "نعله" بعد أن رفض إتمام الزفاف إلا بعد شراء دراجة نارية له) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3qLKfJk_viQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متداول | أب يضرب عريس ابنته بـ "نعله" بعد أن رفض إتمام الزفاف إلا بعد شراء دراجة نارية له) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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