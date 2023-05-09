لجنة التعليم النيابية تبحث تعديل قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية

2023/05/09 | 16:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعلى صعيد متصل بحثت اللجنة قانون اسس تعادل الشهادات.

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