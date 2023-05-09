انتحار أم بعد وفاة إبنها بحادث سير في كركوك

2023/05/09 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانتحار امرأة بإطلاق ناري بعد وفاة ابنها بحادث سير في ناحية بردي بمحافظة كركوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "امرأة اقدمت على الانتحار باستخدام السلاح بعد سماعها خبر وفاة ولدها بحادث سير في ناحية بردي بمحافظة كركوك".

واضاف أن "الجهات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث من أجل كشف ملابسات الامور".

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