بالفيديو.. الأمن الوطني ينفذ حملة لمتابعة أسعار

2023/05/09 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، حملة لمتابعة أسعار اصحاب المولدات الاهلية في العاصمة بغداد.

مراسل ( بغداد اليوم ) وخلال مرافقته مفارز جهاز الامن الوطني في بغداد وثق الحملة التي يشنها الامن الوطني لمتابعة أسعار ( الامبير ) لاصحاب المولدات الاهلية في مناطق عدة بالعاصمة واعتقال المخالفين للتعليمات والضوابط التي أصدرتها محافظة بغداد بتحديد سعر 8 آلاف دينار للأمبير الواحد للخط الذهبي (تشغيل 24 ساعة)، بالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وبالإمكان إضافة 1000 دينار فقط، للمولدات التي ليست لديها حصة وقودية، محذراً أصحاب المولدات من التلاعب بالأسعار.

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