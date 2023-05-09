الرئيس الأوكراني: القيود الأوروبية المفروضة على الحبوب

2023/05/09 | 16:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، "الإجراءات الحمائية" من الدول الأوروبية المجاورة، التي تحد من واردات الحبوب الأوكرانية، ووصفها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

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