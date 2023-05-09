اكتمال صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي

2023/05/09 | 16:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض (أ ف ب) – سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة “استثنائية وضخمة”، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات وكالة فرانس برس الثلاثاء.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام “صفقة ميسي تمت.سيلعب في السعودية الموسم المقبل” دون الإشارة للنادي […]

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