اجتماع لمناقشة تعديل النظام الأساسي لاتحاد الكرة

2023/05/09 | 16:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت فقراتَ وبنود النظام الأساسيّ.

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