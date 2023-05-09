بالصور:رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس السلطة القضائية الإيرانية

2023/05/09 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطة القضائية بالعراق ان

رئيسها القاضي الدكتور فائق زيدان

اليوم التقى اليوم الثلاثاء الموافق ٩ /

٥ / ٢٠٢٣ والوفد المرافق له رئيس السلطة

القضائية في الجمهورية الاسلامية

الإيرانية السيد غلام حسي

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