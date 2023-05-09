ذا ناشيونال: محادثات مصرية إيرانية في بغداد لبحث إمكانية لقاء رئيسي مع السيسي

2023/05/09 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون مصريون وعراقيون لصحيفة

“ذا ناشيونال” الإماراتية إن مصر

وإيران تجريان محادثات في العاصمة

العراقية بغداد منذ آذار / مارس لبحث

تطبيع العلاقات بين القوتين

الإقليميتين.

وقال مسؤولون مصريون إن

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