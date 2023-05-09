الفيلسوف المصري يوسف زيدان خلال زيارته للمرقد العلويّ: اتسعت الرؤى وضاقت العبارات

2023/05/09 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربَ المفكّر والفيلسوف المصري

المعاصر الدكتور يوسف زيدان، عن سعادته

البالغة للتشرّف بزيارة مرقد الإمام

علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مدينة

النجف الأشرف.

وأدّى زيدان الذي يشارك في فعاليات معرض

النج

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