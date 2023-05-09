العامري يشدد على أهمية تكثيف الجهود لتثبيت الأمن والأستقرار في ديالى

2023/05/09 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد رئيس ائتلاف الفتح، هادي العامري، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مقر قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي.

وقال الائتلاف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "العامري اكد خلال الأجتماع على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين مختلف صنوف القوات الأمنية في تنفيذ الخطط ومسك الأرض من أجل سد جميع الثغرات التي تستغلها خلايا الإرهاب".

واضاف البيان، ان "رئيس الائتلاف نوه الى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لتثبيت الأمن والأستقرار، ودعم سيادة القانون في عموم مناطق المحافظة"، محذراً من "التراخي وعدم اليقظة، لما لذلك من تأثيرٍ سلبي على أداء المنظومة الأمنية".

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