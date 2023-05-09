وزيـر الصناعـة يبحـث مـع السفيـر التركـي إنشـاء مُـدن صناعيـة فـي الموصـل وتلعفـر

2023/05/09 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

بحث وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، الثلاثاء، مع السفير التركي لدى العراق علـي رضـا كونـاي ، لبحث فُرص التعاون والشراكة لإنشاء مُدن صناعية في مدينة الموصل وتلعفر ومجالات صناعية أُخـرى .

وذكر بيان للوزارة تلقته /المعلومة/ أنه "جـرى خِلال اللقاء بحث التعاون القائم بين الجانبين وإستعراض ومُناقشة الإجراءات المُتخذة من قِبل الجانب العراقي والتركي للعمل المُشترك في إقامة المُدن الصناعية في مُحافظة نينوى".

وأبدى الوزير"إستعداد الوزارة لتقديم التسهيلات المُمكنة لأهمية مشاريع المُدن في العراق وفي ظلّ العلاقات الإقتصادية بين البلدين الجارين".

،كما ناقشَ الوزير "أطُر التعاون المُشترك في مجالات صناعية أخرى منها صناعة الفوسفات"، حيث أشارَ إلى "ورود طلبات للتعاون في مجال صناعة الفوسفات خِلال إنعقاد مؤتمر الإستثمار المعدني وسيتم دراسة هذهِ الطلبات وإختيار الشركة الأفضل من حيث الكفاءة والخبرة والملائة المالية".

بـدوره أكدَ السفير التركي "الرغبة الجادة لتعزيز التعاون والعمل المُشترك مع وزارة الصناعة والمعادن والإستفادة من الفُرص والمشاريع المُتاحة بما يُحقق مصلحة البلديـن ".

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